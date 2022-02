Elezioni, Trespidi: “Appoggio a Barbieri”. Ancora rebus sul candidato nel centrosinistra

Appoggio alla ricandidatura a sindaco di Patrizia Barbieri anche da parte della forza civica “Liberi” di Massimo Trespidi, che aveva ottenuto oltre il 13 per cento dei voti nel 2017. “Il dialogo non è mai mancato in questi anni, seppure da posizioni e ruoli diversi – interviene Trespidi -. ‘Liberi’ ha sempre svolto un attento ruolo di opposizione costruttiva e propositiva”. Una linea pungente e critica verso la maggioranza, quella di Trespidi in consiglio comunale, soprattutto durante la prima metà del mandato di Barbieri. Cosa cambia, ora? “Adesso si apre una nuova fase storica – prosegue – incentrata sulla ricostruzione di un sentire civile a fronte delle difficoltà economiche e sociali che stiamo vivendo. Occorre il contributo di tutte le persone, unendo le forze e le energie per un nuovo inizio per Piacenza. Quel “Il mio partito è Piacenza” pronunciato da Barbieri rimarca in modo netto la natura civica del suo impegno. Ci piace e ci convince a offrirle la nostra fiducia”.

Un annuncio importante sul fronte del centrodestra, dopo mesi di trattative tra Trespidi – ex presidente della Provincia – e lo schieramento di Barbieri. Il sindaco uscente, quindi, sarà sostenuto da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia insieme a una lista civica che potrebbe accogliere anche “Liberi”. L’altra ipotesi, invece, è che le “truppe” di Trespidi costituiscano un’ulteriore sigla in appoggio alla candidatura di Barbieri.

CENTROSINISTRA – Sul fronte elettorale, il Pd e gli altri partiti del centrosinistra (Articolo 1, Emilia-Romagna Coraggiosa, Psi e la forza civica Piacenza Più) non hanno ancora preso una decisione definitiva. Si continua a valutare l’ipotesi dell’avvocato e consigliere comunale Christian Fiazza, ma il confronto interno è in atto proprio in queste ore. Domani sera si terrà la prima assemblea provinciale con il neosegretario del Pd Carlo Berra: inevitabile, dunque, anche il dibattito sul rebus del voto amministrativo.

E I MODERATI? – Rimane il punto interrogativo, poi, sulla posizione dei Liberali e sul terzo polo centrista animato anche da Massimo Polledri, storico esponente della Lega.