Operaia morta travolta da un camion: autista condannato a un anno e 4 mesi

Condannato a un anno e quattro mesi di reclusione, ma con pena sospesa, il camionista 32enne che l’8 novembre del 2019 travolse la 40enne operaia di nazionalità argentina da anni residente a Castel San Giovanni, che, in sella alla sua bicicletta pedalava sulla statale 412 della Val Tidone, per raggiungere il posto di lavoro. L’autista francese è stato processato con rito abbreviato e ha potuto godere dello sconto di un terzo della pena. Il giudice Gianandrea Bussi ha disposto l’interdizione alla guida in Italia per sei mesi. Ha inoltre deciso la non menzione della condanna nel casellario giudiziario.

Difensore del camionista era l’avvocato Gianmarco Lupi, che ha chiesto l’assoluzione e preannuncia l’appello non appena avrà letto le motivazioni della sentenza: “Non c’è stata alcuna negligenza da parte dell’autista del camion. La ciclista pedalava con in mano un ombrello e nell’affrontare la rotonda ha perso l’equilibrio. Peraltro, in bicicletta la rotonda non poteva essere percorsa”.

