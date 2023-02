Studenti di Ottone videocollegati con Bobbio suonano l’Inno alla Gioia

Il progetto sperimentale per dare servizi agli studenti di montagna è praticamente unico a livello nazionale e monitorato a livello regionale.

Le lezioni non garantite alla scuola media di Ottone, per numero di studenti troppo esiguo, vengono infatti sostenute in videocollegamento dalla classe di Bobbio.

Venticinque ore di lezione, invece, sono in presenza anche a Ottone (oltre ad otto ore di sostegno).

Durante il videocollegamento i ragazzi non sono lasciati soli, ma sono affiancati da insegnanti di altre discipline e da un’educatrice assunta dall’Unione montana.

Abbiamo provato ad assistere alla lezione di musica della docente Ernesta Scabini.

Gli studenti, a fine lezione, hanno suonato insieme l’Inno alla Gioia in simultanea da Ottone e da Bobbio. La preside Teresa Andena: “Modello da esportare, qui si garantisce il diritto costituzionale allo studio”.

IL SERVIZIO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’