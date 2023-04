Variante Cernusca, il Comune di Rivergaro al Governo: “Stralciare l’intera opera”

Anas promette che gli espropri per realizzare la nuova variante della Statale 45 tra Rivergaro e Cernusca saranno contenuti, che non ci saranno case da demolire, che si aprirà un percorso più partecipato coi cittadini, che le difficoltà iniziali sul progetto sembrano essere state chiarite.

Ma il Comune di Rivergaro non cede sui suoi propositi e non si fida di semplici rassicurazioni: così, se il volere dei cittadini non sarà ascoltato, chiederà al governo di stralciare l’intera opera. Lo ha ribadito con una mozione presentata lunedì sera in consiglio comunale, dove la seduta è stata “presidiata” da un gruppo di cittadini che temono espropri “selvaggi” dei loro terreni ed abitazioni per lasciare spazio alla nuova Statale. Al contrario, il gruppo di minoranza si è diviso tra astensioni e contrarietà, chiedendo che l’opera non venga stralciata.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’