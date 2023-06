Il ricordo di Stefano Gatti, Matteassi: “Gli devo tanto”. Franzini: “Anni fantastici”

“Oggi è un giorno di lutto non solo per il Piacenza Calcio, ma per tutta la città. La sua determinazione, il suo coraggio e la sua correttezza saranno sempre fonte di ispirazione per tutti noi. Stefano, oltre ad essere stato un grande imprenditore, era una bellissima persona con un grande cuore e lascia un vuoto enorme in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo” le parole di Marco Polenghi, attuale presidente biancorosso che insieme a tutta la società si stringe al fianco del fratello Marco e di tutta la famiglia.

Stefano Gatti era un uomo vulcanico con a cuore la sua città. Inscindibile il legame con Piacenza, un amore vero manifestato in tutta la sua grandezza negli otto anni alla guida di una società che doveva risorgere dalle ceneri del fallimento. Già da questa mattina tanti amici, collaboratori e volti noti dello sport locale si sono susseguiti per dare l’ultimo saluto all’imprenditore piacentino. “Insieme abbiamo vissuto anni eccezionali – il ricordo dell’ex allenatore biancorosso Arnaldo Franzini -. E’ una grave perdita per tutto il mondo dello sport. Stefano diceva sempre quello che pensava, era vulcanico, a volte scontroso, ma sempre vero. Ricordo la gioia per i derby vinti e le soddisfazioni raggiunte in quegli anni, un periodo che porterò sempre con me”.

Si emoziona Luca Matteassi mentre parla di Stefano Gatti: “Ero il suo ‘picin’ – racconta l’ex capitano e direttore sportivo del Piace -. E’ stato l’unico a regalarmi qualcosa nella mia vita professionale, perchè darmi la possibilità di fare il direttore sportivo è stato un regalo che ho provato a meritarmi. Il mio unico rammarico è quello di non avergli regalato la gioia della Serie B, se la meritava per tutto quello che ha dato alla società e all’intera città di Piacenza”. “Con la scomparsa di Stefano Gatti, imprenditore appassionato e grande uomo di sport, Piacenza perde una figura carismatica e profondamente legata alla nostra comunità – così il sindaco Katia Tarasconi e l’assessore allo Sport Mario Dadati -. Le doti umane e professionali, la grinta e l’attaccamento sincero alla maglia biancorossa, che è stato il costante, autentico fondamento del suo ruolo ai vertici della società, vissuto e interpretato con amore per la squadra e per una città che serberà sempre un sentimento di affetto, stima e riconoscenza nei suoi confronti. Anche a nome dell’Amministrazione comunale, porgiamo al fratello Marco e ai familiari tutti le più sentite condoglianze”.

“Profondamente addolorata per la scomparsa di Stefano Gatti, al quale mi legavano grande amicizia e stima. Negli anni ho potuto conoscere e apprezzare le sue qualità umane e imprenditoriali: era un uomo di sport rimasto sempre legato alla sua città, nonostante il lavoro lo avesse portato con successo all’estero. Il suo impegno nel mondo sportivo, ed in particolare con la società del Piacenza Calcio, sono state la manifestazione tangibile di una generosità verso la quale tutti ci sentiamo riconoscenti. Alla sua famiglia voglio far arrivare tutto il mio cordoglio e un forte abbraccio” afferma la parlamentare Paola De Micheli. “Piacentino Doc, orgoglioso delle sue origini, imprenditore lungimirante e persona vera in un mondo di apparenze – il ricordo del consigliere comunale Luca Zandonella -. Stefano mancherà tantissimo alla comunità piacentina, una persona davvero autentica. La tua entusiasmante vita dimostra quello che hai fatto, senza bisogno di ulteriori commenti”.