Palazzo Gotico, la Madonna rimane al buio. In autunno rimozione dei graffiti

“Decisamente difficile realizzare un impianto ad hoc per la statua”. E persino “impossibile utilizzare proiettori a distanza per l’illuminazione artistica della nicchia”. Così, dopo una valutazione tecnica, l’assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni spegne – o quasi – la speranza di un gruppo di cittadini che ormai da tempo chiede la riaccensione della lanterna della Madonna col Bambino sulla facciata principale di palazzo Gotico.

All’esterno del monumento in piazza Cavalli, infatti, si trova una scultura spesso sconosciuta e inosservata: una copia minuziosa della versione autentica della Madonna col Bambino esposta a palazzo Farnese per motivi conservativi.

“Per un impianto di illuminazione ad hoc sarebbe necessario predisporre passaggi di cavi con conseguente rottura delle murature – spiega l’assessore – mentre l’utilizzo di proiettori a distanza, come già avviene per l’illuminazione diffusa delle facciate, non è una soluzione praticabile per motivi tecnici”. Ad oggi, quindi, niente da fare. Più avanti si vedrà: “In futuro questo tipo di intervento potrebbe forse essere incluso – dice Bongiorni – ma in un più vasto e complessivo progetto di restauro di palazzo Gotico, oggi però non ancora previsto”.

Nei giorni scorsi, inoltre, Telelibertà ha posto l’attenzione sui graffiti presenti sul marmo di palazzo Gotico. L’assessore Bongiorni annuncia un piano di pulizia: “È già previsto uno stanziamento di 90mila euro circa per finanziare una prima tranche di interventi da sottoporre alla Soprintendenza per un protocollo operativo complessivo. Qui rientra la rimozione dei graffiti. L’espletamento di tutto l’iter è previsto per l’autunno”.

