Riconosce la bici rubata su Libertà e il nostro sito e riesce a recuperarla

Ragazzino quindicenne riconosce dalla fotografia sul nostro sito Liberta.it la bicicletta che gli era stata rubata lo scorso 5 ottobre e subito si è fatto portare da mamma e papà dai carabinieri di Rivergaro che avevano recuperato il velocipede. La foto della bici, era stata pubblicata ieri da Libertà. La bici era stata trovata insieme ad altri due velocipedi rubati dai carabinieri di Rivergaro a Gossolengo. Mentre per due biciclette era stato possibile trovare subito i proprietari ed effettuare la restituzione, per la terza bici non era stato possibile. I carabinieri hanno così divulgato la fotografia della biciletta attraverso il quotidiano Libertà e il sito e il suo giovanissimo proprietario, riconoscendola, si è subito fatto portare dai carabinieri di Rivergaro per recuperarla.

