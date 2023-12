Il Piace senza tifosi in casa della Clivense di Sergio Pellisier. Obiettivo continuità

Piacenza, quanto sei diventata davvero una squadra da Serie D? Contro il Brusaporto sono arrivate sei reti e la sensazione è che Stefano Rossini sia riuscito ad unire una buona solidità difensiva ad un gioco verticale e incisivo in zona gol. Oggi pomeriggio, nella trasferta in casa della Clivense – fischio di inizio alle ore 14.30 – i biancorossi dovranno dimostrarsi camaleontici e prolungare il periodo positivo in una partita che sulla carta offre tutt’altro contesto.

Il terreno di gioco di San Martino Buon Albergo si prospetta complicato per mettere in campo tutte le qualità tecniche dei seguaci di D’Agostino. Allo stesso tempo, sarà una “Phoenix Arena” deserta per la decisione di giocare a porte chiuse (settore ospite inadatto ad accogliere i sostenitori piacentini), a portare un clima soporifero che si scontra con le rumorose ambizioni di un Piace che sembra già lanciato verso l’obiettivo rimonta. Di fronte ai biancorossi, la squadra che segue le orme del Chievo, fondata e gestita dall’ex capitano Sergio Pellissier in seguito al fallimento gialloblù. Una società nata per provare a dare continuità alla storia del club del quartiere di Verona.

Probabili formazioni

CLIVENSE (4-3-1-2): Saccon; Bragagnolo, Tobanelli, Momodu, Kocic; Zuddas, Danieli, Cissé; Osorio; Guidone, Diallo. Allenatore: Allegretti. A disposizione: Pavoni, Kladar, Florio, Nalesso, Venitucci, Poletto, Peres, Errichiello, Rubino.

PIACENZA (4-4-2): Moro; Iob, Silva, Baudouin, Artioli; Kernezo, Gerbaudo, Andreoli, Bassanini; Recino, D’Agostino. Allenatore: Rossini. A disposizione: Maianti, Santella, Del Dotto, Napoletano, Touré, Corradi, Russo, Castro, Marquez. Arbitro: Caruso di Viterbo.