Clivense-Piace a porte chiuse, l’amaro commento del club: “Una sconfitta per il calcio”

“Disputare una gara di campionato a porte chiuse per la non idoneità delle strutture, rappresenta una sconfitta per il calcio e per tutti coloro che ogni giorno lavorano per migliorarlo”.

È questo l’amaro commento del club biancorosso in merito all’ordinanza emessa dalla prefettura di Verona sulla gara di campionato in programma domenica prossima tra Clivense e Piacenza, che si giocherà a porte chiuse.

“Il Piacenza Calcio – si legge in una nota della società – prende atto con rammarico della decisione di fare disputare la partita senza la presenza dei tifosi a causa della non idoneità delle strutture del campo Comunale Borgo della Vittoria di San Marino Buon Albergo”.

Il club biancorosso fa sapere che la partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della Clivense.