Un uomo prende a calci i ceri della Madonna del Pero gridando: “Io sono Cristo”

Il santuario della Madonna del Pero di San Bonico non ha pace. Oltre agli atti vandalici di cui è stato di nuovo vittima negli ultimi giorni, ieri si è registrato un altro inquietante episodio. Un uomo, probabilmente in preda a un delirio mistico, si è recato sul luogo urlando: “La Madonna della notte non esiste perché la Madonna è luce”.

Lo sconosciuto sui 40 anni e dall’accento straniero ha poi gridato: “Perché io sono il Cristo” e ha preso a calci decine di ceri deposti dai fedeli e anche i fiori, poi ha preso i cocci della Madonna, rotta in precedenza, lanciandoli ovunque e infine ha deposto una nuova Madonna. Si è tolto le scarpe e si è sdraiato davanti alla nuova statua poi si è alzato barcollando su asfalto e pietre roventi e ha cominciato a gridare altre frasi poco chiare. Una donna presente al fatto ha chiamato i carabinieri che, una volta giunti sul posto, hanno identificato la persona.

Non è la prima volta che il santuario viene preso di mira. Nel 2019 vandali senza scrupoli avevano bruciato la Madonna.

I dettagli nell’articolo di Ermanno Mariani su Libertà