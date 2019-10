El Kaouakibi dopo l’esordio da titolare: “Ho sentito la fiducia di tutti”

Dopo l’esordio da titolare di domenica scorsa contro il Vicenza, il giovane difensore Hamza El Kaouakibi punta a consolidarsi nella squadra titolare del Piacenza calcio.

“La partita mi ha regalato una soddisfazione doppia – commenta – sia per essere sceso in campo dal primo minuto, sia per la vittoria. E’ arrivata all’ultimo minuto, ma anche dopo lo svantaggio avevamo la sensazione che saremmo riusciti a ribaltarla, perché eravamo superiori. Siamo stati concentrati e convinti, questa è la strada giusta”.

A livello personale, il classe 98 spera di aver iniziato una lunga serie di gare da protagonista: “La prima da titolare andata bene, devo dire grazie ai compagni e allo staff che mi hanno dato fiducia e molto aiutato. Vestire la maglia del Piacenza è motivo di orgoglio, un grande opportunità che voglio sfruttare al meglio”.

