Far west Caorso-Villanova: partita persa per entrambe e squalifica del campo caorsano

Sconfitta a tavolino e maxi multa per entrambe le società, campo del Caorso squalificato per due giornate, lunghe squalifiche per due giocatori.

Mano pesante del giudice sportivo per l’infuocato finale della partita di domenica tra lo stesso Caorso e il Pro Villanova.

Secondo la ricostruzione ufficiale, tutto è partito dallo scontro in campo tra due giocatori, che neppure la doppia espulsione ha calmato. Nel recinto di gioco entrarono poi una dozzina di tifosi di entrambe le squadre, addirittura a contatto con alcuni giocatori.

L’arbitro aveva quindi sospeso la gara, oggi sono arrivati i duri provvedimenti.

IL COMUNICATO DELLA FIGC