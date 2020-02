Tutte le info per il rimborso dei biglietti di Piacenza-Sambenedettese

Il Piacenza Calcio, in riferimento al rinvio a data da destinarsi della gara Piacenza-Sambenedettese di domani, informa che per chi avesse già acquistato i biglietti per assistere alla partita è possibile utilizzare tali titoli di accesso per la gara di recupero che verrà successivamente programmata, oppure è possibile richiedere il rimborso del biglietto secondo le seguenti procedure:

biglietto acquistato presso un punto vendita: è necessario recarsi presso il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto e presentare il biglietto cartaceo per ottenerne il rimborso

biglietto acquistato on-line: Vivaticket provvederà ad inviare a tutti coloro che hanno effettuato l’acquisto on line una comunicazione all’indirizzo mail indicato al momento dell’acquisto con indicate le procedure da seguire qualora si volesse richiedere il rimborso.

Le procedure di rimborso saranno disponibili a partire dalla giornata di martedì 25 febbraio.