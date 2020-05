Piace-Di Battista, c’è la fumata bianca. Ufficialità tra pochi giorni

Oramai non ci sono più dubbi: dopo l’addio di Luca Matteassi, promesso sposo del Modena, il nuovo direttore sportivo del Piacenza Calcio sarà Simone Di Battista. L’intesa tra la società dei fratelli Gatti e l’ormai ex ds del Fiorenzuola è stata infatti trovata proprio in queste ore, mentre l’ufficialità dovrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana.

Per finire, sempre ad inizio della prossima settimana, anche mister Arnaldo Franzini ufficializzerà l’addio al Piacenza dopo quattro stagioni, tre di Serie C e dopo la vittoria del campionato di Serie D nella stagione 2015/2016. Molto calda, per il post-Franzini, la pista che porta ad Alberto Gilardino.