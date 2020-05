E’ ufficiale: il ds Luca Matteassi ha rescisso il contratto con il Piace. Addio anche a Cattaneo

Dopo le indiscrezioni raccolte nei giorni scorsi, in mattinata è arrivata l’ufficialità: il direttore sportivo del Piacenza Calcio, Luca Matteassi, ha rescisso consensualmente il contratto che lo legava alla società dei fratelli Gatti.

“Cinque stagioni importanti in biancorosso – si legge nel comunicato del club -, iniziate con l’anno dei record in Serie D culminato con il ritorno tra i professionisti del club, un anno emozionante in Serie C e successivamente l’opportunità concessa dai presidenti Gatti di iniziare una nuova carriera da direttore sortivo con il sogno Serie B quasi sfiorato la scorsa stagione. La società ringrazia Luca per quanto fatto con professionalità e dedizione per la nostra gloriosa maglia biancorossa, augurandogli nuove importanti sfide professionali”.

Oltre a Matteassi, anche Antonio Pergreffi, Luca Milesi e Luca Cattaneo (altri “pezzi da novanta” del Piace) hanno deciso di lasciare il club, con la dirigenza che ha comunicato ai tesserati l’intenzione di ridurre e spalmare su più annualità gli ingaggi, a causa del periodo di forte emergenza che ovviamente ha investito anche il mondo del calcio.