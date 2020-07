“Depositati i documenti per partecipare al bando di gestione del Garilli”

“Il Piacenza Calcio ha ufficialmente depositato tutta la documentazione necessaria per partecipare al bando, indetto dal Comune, per la gestione dello stadio Garilli”.

Lo hanno reso noto il presidente biancorosso Roberto Pighi e il direttore generale Marco Scianò, intervenuti durante la conferenza stampa di presentazione dei primi tre nuovi acquisti, Andrea Corbari, Matteo Bruzzone e Francesco Maio.

Scianò ha quindi voluto porre l’accento sulla “bontà del progetto targato Piacenza. Fare calcio ai tempi del Covid – ha proseguito – è una sfida dentro la sfida. Insultare o criticare questo progetto significherebbe essere fuori dal mondo. Noi crediamo in questo sogno, e per realizzarlo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti: non è più il tempo del calcio della Serie A o della Serie B. Qui si tratta di costruire, in maniera chiara e limpida, con i conti a posto e nel pieno rispetto di tutti i componenti della società, senza dimenticare i tifosi, il sale del nostro club”.

Nel frattempo si allarga il consiglio di amministrazione della società: le new entry sono due imprenditori, Tiziano Battini (B&C Costruzioni) e Marco Maggi (Società cooperativa Emiliana gestione servizi e Mg Wear), da tanti anni al fianco del Piace come sponsor.