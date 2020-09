L’ex Alberto Polo: “Per noi partita decisiva, vietato fare errori”

“Quella con Padova sarà una partita decisiva. La Coppa Italia è uno dei nostri obiettivi stagionali, per questo faremo di tutto per portare a casa la vittoria: non abbiamo alcuna intenzione di abbandonare la competizione”.

Ci pensa il grande ex Alberto Polo (ultime tre stagioni vissute proprio con la maglia della formazione veneta) a suonare la carica in casa Gas Sales Bluenergy Volley in vista della sfida di domenica prossima: gara da dentro o fuori per i ragazzi allenati da coach Gardini che, dopo la sconfitta patita lo scorso fine settimana in gara 1 contro Top Volley Cisterna, devono a tutti i costi centrare il successo.

