Nuovo rinforzo sugli esterni: Juri Gonzi è un giocatore biancorosso

In carriera ha ricoperto praticamente tutti i ruoli del centrocampo, anche se al Piacenza Calcio giocherà con ogni probabilità da esterno offensivo. Il direttore dell’area tecnica Simone Di Battista, come annunciato ieri sera a Zona Piacenza in diretta su Telelibertà, ha chiuso per Juri Gonzi, il quale ha siglato un contratto biennale.

Gonzi, centrocampista italo-russo classe 1994, dopo la trafila nelle giovanili del Siena ha sempre militato tra i professionisti in Serie C, disputando quasi 150 partite, con le maglie di Cuneo, Mantova e Albinoleffe. Il giocatore è già a disposizione di mister Vincenzo Manzo e del suo staff.

ALTRI MOVIMENTI DI MERCATO – Nel frattempo è caccia aperta anche a un attaccante. Tre i nomi sul taccuino: Vincenzo Plescia (Renate), Matteo Chinellato (ex Padova) e Andrea Ferretti (Triestina). Per quanto riguarda il mercato in uscita, Corradi nelle ultime ore sembra entrato nel mirino della Sambenedettese. Nicco, come noto, si accaserà alla Pro Patria.