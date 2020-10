Il palleggiatore della Gas Sales Volley, Hierrezuelo, dimesso dall’ospedale

Buone notizie per Raydel Hierrezuelo: il palleggiatore della Gas Sales Bluenergy Volley è stato infatti dimesso dall’ospedale di Piacenza, dov’era stato ricoverato dopo essere stato colpito da un malore martedì scorso. “L’atleta è in buona salute – si legge in una nota diffusa dalla società biancorossa, ma dovrà affrontare un periodo di riabilitazione ed effettuare ulteriori accertamenti prima del ritorno all’attività agonistica”.

