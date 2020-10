Un altro positivo al Piacenza, con il Renate possibile cambio d’orario

Il Piacenza Calcio ha comunica che, a seguito dei tamponi eseguiti sul gruppo squadra, un

tesserato è risultato positivo al Covid ed è stato posto in isolamento.

Sono state attivate tutte le procedure previste dal protocollo sanitario, ma la partita di domani contro il Renate, prevista alle 15.00, potrebbe subire uno slittamento di orario.

Non è il primo caso di positività in casa biancorossa: il responsabile dell’area tecnica Simone Di Battista, il mister Vincenzo Manzo e quattro giocatori erano risultati contagiati nelle scorse settimane.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà