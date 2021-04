Domani c’è la Pergolettese. Mister Scazzola: “Mi aspetto un Piace molto più cinico”

Mancano ancora quattro sfide alla fine del campionato e il Piacenza Calcio ha tutte le intenzioni di raggiungere quanto prima l’obiettivo salvezza. Fallita l’occasione della scorsa settimana, con i biancorossi che nello scontro diretto con la Lucchese non sono andati oltre un pareggio, ai ragazzi di mister Cristiano Scazzola non rimane che andare a caccia dei tre punti domani, 11 aprile, quando avversario di giornata (ore 17.30) sarà la Pergolettese, da affrontare in trasferta.

“Nonostante le prestazioni recenti siano state tutto sommato positive – ha commentato lo stesso tecnico del Piace – in questo finale di stagione dobbiamo cercare di essere molto più incisivi e andarci a cercare quel ‘pizzico di sorte’ che ci è mancata sin qui. La Pergolettese? Da quando è subentrato mister De Paola la squadra ha fatto un bel salto di qualità: nonostante fosse già una buona squadra con ottimi giovani e validi giocatori di categoria, dal suo arrivo i risultati e di conseguenza la classifica sono andati migliorando, quindi massimo rispetto per gli avversari. Detto questo, dobbiamo pensare alla nostra prestazione: domani sarà una partita senz’altro equilibrata, dovremo esser bravi ad imporre il nostro gioco cercando di andare oltre il singolo episodio”.

L’INTERVISTA A MISTER SCAZZOLA