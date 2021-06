Al Garilli un derby speciale tra Special Dream Team e Pepoteam Cremona

Da una parte lo Special Dream Team di Piacenza, dall’altra il Pepoteam di Cremona: è la sfida andata in scena ieri pomeriggio, in collaborazione con il Piacenza Calcio, in casa biancorossa. A correre sul manto erboso dello stadio “Garilli”, appunto, anche i ragazzi dello Special Dream Team, che si occupa di dare la possibilità alle persone disabili di praticare le attività sportive. Un modo speciale per celebrare le gesta sportive di questi ragazzi in una cornice d’eccezione grazie all’impegno di Saib Spa, azienda piacentina da sempre molto attenta al sociale, presente allo stadio tramite Giuseppe Conti.

Ma anche un momento d’integrazione e di sport al quale hanno partecipato due calciatori biancorossi come Andrea Corbari e Simone Stucchi che sono stati schierati tra le fila delle due squadre dando vita ad un match appassionante.

Alla presenza del presidente del Piacenza Roberto Pighi e del direttore Marco Scianò si è aggiunto inoltre, in rappresentanza delle istituzioni cittadine, l’assessore allo sport Stefano Cavalli.