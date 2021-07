Arriva un’altra conferma per la Bakery Piacenza: Marco Perin ancora biancorosso

La Bakery Basket Piacenza comunica con grande soddisfazione la conferma di Marco Perin. Per il playmaker toscano sarà quindi un’altra stagione in maglia biancorossa. Perin rinnova l’accordo e si accomoda al fianco del già confermato Micheal Sacchettini.

Nell’ultima stagione il playmaker è stato il best-scorer biancorosso: per lui 384 punti tra regular season e play-off con la media di 15.2 ppg. Notevole anche la media del tiro da tre (30 %) e dei tiri liberi (oltre 86 %).

“Sono molto felice di far parte ancora per un altro anno della famiglia Bakery. Abbiamo fatto una stagione irripetibile. Resto a Piacenza perchè sento la fiducia del presidente Marco Beccari e del coach Federico Campanella. Sono entusiasta di iniziare questo percorso. Speriamo di poter fare una grande stagione, da neo promossa non sarà facile, ma sicuramente non mancheranno impegno e dedizione. Sarò al fianco dei miei compagni, sperando di avere il supporto del bellissimo pubblico di Piacenza che è il nostro sesto uomo in campo.”

Anche coach Campanella vuole ripartire da Perin: “Marco è stato uno dei nostri punti di riferimento della stagione scorsa. Ha fatto un’ottima annata sotto tutti i punti di vista e quindi vogliamo ripartire da un giocatore fondamentale come lui, che si è guadagnato la fiducia mia e della società. Sicuramente sarà per lui una sfida confermarsi sui suoi livelli anche in A2.”