Nuovo test amichevole per il Piace: i biancorossi sfidano la Pergolettese alle 17.30

Dopo la sfida con la Sampdoria di lunedì scorso, per il Piacenza Calcio è tempo di una nuova amichevole, la seconda di questo precampionato. I ragazzi di Scazzola affronteranno oggi, domenica 1 agosto, la Pergolettese, avversaria dei biancorossi nell’ultima stagione di Serie C.

Per Corbari e compagni, apparsi comunque in palla al cospetto dei liguri (formazione di Serie A) sarà l’occasione per confrontarsi con una squadra di pari livello, tenendo sempre presente che si tratta ancora di calcio estivo.