Piace, in occasione della gara con la Pro Sesto una raccolta fondi per atleti disabili

Quello biancorosso è un cuore che batte anche dalla parte della solidarietà. Per questo in occasione della sfida di domani alle 17.30 contro la Pro Sesto, il Piacenza Calcio organizzerà una raccolta fondi il cui ricavato verrà interamente devoluto allo “Special Dream Team Piacenza“, realtà cittadina nata nel 2013 per dare la possibilità a persone disabili di praticare attività sportive.

Allo Stadio Garilli, nei pressi dell’ingresso della Tribuna Ovest e del settore Distinti/Rettilineo, saranno allestiti due punti di offerta dove i tifosi potranno liberamente dare il loro contributo. A tutti i sostenitori che faranno una donazione sarà regalato un gadget del Piacenza Calcio.

LA GARA – La Pro Sesto è la Cenerentola del girone A di Serie C: per i biancorossi un’eventuale vittoria darebbe spinta dopo il pareggio contro la Pergolettese. L’unico indisponibile per la gara di domani sarà lo squalificato Parisi, per il resto si dovrebbe vedere in campo un undici iniziale che sarà sulla stessa falsariga di quello visto contro la Pergolettese, con Stucchi in porta, difesa a tre con Marchi, Codromaz e Armini, centrocampo a cinque con Gonzi e Giordano sugli esterni e in mezzo Bobb, Suljic e Corbari, in attacco la coppia Cesarini-Dubickas.