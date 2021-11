“Insulti razzisti a un avversario”: calciatore squalificato 10 giornate

A pochi giorni dalla maxi squalifica di 14 mesi comminata ad un giovane calciatore del San Nicolò Calendasco (reo di aver minacciato l’arbitro al termine della gara), arriva un secondo duro provvedimento da parte del giudice sportivo nei confronti di un altro giocatore.

Anche in questo caso stiamo parlando del campionato Under 19 (la vecchia Juniores), dove un ragazzo ha ricevuto 10 giornate di squalifica per aver “reagito ad un fallo subito – si legge nel comunicato della Figc provinciale – apostrofando il calciatore avversario con espressioni di stampo razzista”.

I fatti si riferiscono alla sfida di domenica scorsa tra Pontolliese e Podenzano. Ad essere colpito dal provvedimento un giovane della squadra ospite. Provvedimento preso in base al codice disciplinare Uefa – normativa contro il razzismo.