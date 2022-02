Incubo Covid finito per la Gas Sales: tutti negativi i membri del gruppo squadra

E’ finito l’incubo Covid per la Gas Sales Blunergy. La Società ha infatti comunicato la negativizzazione di tutti i membri del gruppo squadra e dello staff che erano risultati positivi ai test molecolari Covid-19 effettuati durante l’ultima settimana di gennaio.

Non cambia nulla per questa domenica che vedrà la Gas Sales ancora come spettatrice del campionato. La gara, in programma domani al Palabanca contro Padova, valida per la settima giornata di ritorno, era già stata rinviata a data da destinarsi dalla Lega Pallavolo. I biancorossi però, possono guardare con rinnovato spirito il futuro sportivo, quando, oltre alle partite a calendario, dovrà recuperare quattro gare con Ravenna, Cisterna, Perugia e Padova.

La Gas Sales Bluenergy non scende in campo dallo scorso 19 gennaio scorso, ma con l’esito negativo di tutti i tamponi, ritornerà in campo mercoledì 9 febbraio, alle 20.30, a Cisterna.