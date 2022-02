Dilettanti in campo per i recuperi di Promozione, Prima, Seconda e Terza

Non solo la quinta di ritorno del campionato d’Eccellenza nel menù dilettantistico odierno, ma anche la ripetizione di Vigolo-Futura Fornovo Medesano (Promozione), l’ultima mezzora del derby Spes-Ziano (Prima categoria), poi un recupero del girone A di Seconda e cinque della 14° d’andata di Terza categoria. Palla al centro alle 14.30 con una sola eccezione.

PROMOZIONE

Al “Puppo” il replay di quel Vigolo-Medesanese viziato a suo tempo dall’errore tecnico, poi ammesso, della terna arbitrale che non vide un gol (rigore trasformato da Arcari) dei padroni di casa. Per la squadra di Gigi Forlini prima occasione per risalire di un po’ la corrente.

PRIMA CATEGORIA, GIRONE A (Ore 17)

Sempre al “Puppo”, la seconda puntata di Spes-Ziano, dove si riparte dal minuto 15 della ripresa sul punteggio di 1-0 a favore dei grigiorossi di Viciguerra, che tra ricorsi e controricorsi hanno avuto la meglio circa il fatto di riprendere la contesa nella stessa situazione in cui era stata sospesa dall’arbitro.

SECONDA CATEGORIA, GIRONE A

Qui si gioca il recupero del girone A tra San Filippo Neri e Gragnano.

TERZA CATEGORIA

Cinque i recuperi a completamento della 14° d’andata. Si giocano: Bivio Volante-Gerbidosipa, Gropparello-Pianellese, JD San Giorgio-Alseno Calcio, Lyons Quarto-San Polo, Primogenita-Cadeo.