Lyons, Bance e CissÃ¨ parteciperanno alla Coppa dâ€™Africa con le loro nazionali

Due giocatori bianconeri all’inseguimento del sogno mondiale. Khadim Cissè e Nourou Bance parteciperanno alla prossima edizione della Coppa d’Africa con le nazionali di Senegal e Burkina Faso, alla ricerca del pass per la Rugby World Cup 2023. Il torneo si terrà in Francia, tra Marsiglia e Aix-en-Provence, dal 10 al 10 luglio, e vedrà protagoniste le migliori otto nazionali del continente africano, qualificate nel corso dell’anno. Il torneo parte dai quarti di finale, con uno scontro già difficilissimo per il Burkina Faso di Bance, che affronterà a Marsiglia la Namibia, la favorita per la vittoria finale. Il giorno seguente sarà Cissè a scendere in campo con i suoi, affrontando l’Algeria. Subito sfide da dentro o fuori dunque, con i nostri Leoni che guideranno le proprie squadre in questo torneo.

Bance torna in nazionale dopo le qualificazioni della scorsa estate, che si tennero proprio in Burkina Faso. Un grande onore per il veterano dei Lyons, che è rimasto molto legato ai suoi compagni di squadra e promuove diverse iniziative di beneficenza per la propria terra di origine insieme all’ex giocatore dei Lyons Aristide Barraud. “I miei compagni sono in Francia da inizio giugno – racconta Bance – perché grazie al lavoro di Aristide abbiamo organizzato uno stage presso le strutture dello Stade Toulousain. Sarà fondamentale avere un gruppo ben affiatato in vista della sfida con la Namibia, che sulla carta ci è superiore. Ma dopo il grande risultato dell’anno scorso, quando battemmo il Camerun per qualificarci a questo torneo, siamo fiduciosi e vogliamo ancora crescere come squadra. Saranno dieci giorni molto intensi e divertenti, e speriamo di portare a casa un risultato importante. Raggiungerò i miei compagni il 29 giugno, e non vedo l’ora di ritrovarmi con questo gruppo speciale”.

Per Cissè il periodo lontano dalla propria nazionale è stato ancora più lungo, dovuto al brutto infortunio subito quattro anni fa che lo ha condizionato sia dentro che fuori dal campo. Ora è pronto a vestire la maglia della sua nazionale di origine, dopo aver vestito anche quella della Nazionale U20 italiana in gioventù: “Non ho mai giocato per il Senegal in competizioni ufficiali, e riuscire a farlo dopo tanti anni nel mondo del rugby e le tante difficoltà superate mi riempie di orgoglio. Nel 2017 avevo dovuto rinunciare alla Coppa d’Africa a causa di una modifica del regolamento della Federazione Italiana Rugby, che mi avrebbe privato dello status di Giocatore di Formazione Italiana nel caso avessi giocato con la Nazionale del Senegal, compromettendo la mia carriera nel rugby. Poi il grave infortunio alla mano mi ha tenuto lontano dai campi per molto tempo, e finalmente riesco a togliermi anche questa soddisfazione, di giocare con la maglia del paese in cui sono cresciuto fino ai 14 anni. Non vedo l’ora di scendere in campo e conoscere i miei compagni di squadra, e sono anche molto felice che alcuni tifosi Lyons ci raggiungeranno a Marsiglia per sostenerci nelle nostre partite. Sarà fondamentale partire subito bene contro l’Algeria, che è una squadra in crescita con molti giocatori che militano in Francia, e anche se sarà difficile ottenere il pass per la Coppa del Mondo vogliamo dare il massimo per arrivare al risultato migliore possibile. E poi, chissà, magari mi toccherà giocare contro Nourou, che sarebbe molto divertente”.

Per celebrare il traguardo raggiunto da Cissè e Bance, oltre che per augurare loro il meglio per questo torneo, i Lyons ha organizzato la presentazione delle maglie del Burkina Faso presso l’Erreà Play Store di Piacenza sabato 18 giugno alle 12.00.