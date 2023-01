Roberto Pighi saluta staff e giocatori: “Fare il presidente del Piace mi ha reso migliore”

Ultimo giorno da presidente del Piacenza calcio per Roberto Pighi, che domani passerà l’86% di quote in suo possesso alla cordata di imprenditori piacentini capeggiata dagli attuali consiglieri di amministrazione Marco Polenghi ed Eugenio Rigoli.Pighi in mattinata ha salutato in sede i dipendenti della società, mentre nel pomeriggio ha salutato la squadra, lo staff tecnico capeggiato da mister Cristiano Scazzola e il direttore sportivo Luca Matteassi.

“Sono stati anni molto intensi – ha detto Pighi – che ho vissuto al cento per cento concentrato sul Piacenza. Credo di aver onorato il mio ruolo, ma soprattutto questa esperienza mi ha migliorato dal punto di vista umano. Quindi grazie a tutti, anche a coloro che non hanno mancato di farci notare gli errori commessi”.

Pighi aveva chiesto un ultimo regalo alla squadra: la vittoria sul campo della FeralpiSalò, puntualmente arrivata: “Naturalmente non è merito mio, ma sono certo che un po’ di spinta ulteriore ai ragazzi è arrivata dalle mie parole nel prepartita. Sono stati tutti davvero encomiabili, sono certo che con questa dedizione, il lavoro di mister Scazzola e Matteassi e il supporto dei nostri splendidi tifosi la salvezza arriverà. Dal punto di vista societario sono ancora più tranquillo: il Piacenza calcio è e resterà in ottime mani”. Sabato Pighi seguirà la sfida del Garilli contro l’Arzignano in mezzo agli ultras biancorossi.