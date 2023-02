A Volley Piacenza il successo in Coppa: “In panchina si va verso il rinnovo di Botti”

Squadra che vince non si cambia. Dopo il trionfo in Coppa Italia la Gas Sales Bluenegry Volley Piacenza pensa già alla prossima stagione, con il blocco di titolari che verrà riconfermato e che molto probabilmente avrà ancora come coach Massimo Botti. Ci stanno lavorando il direttore generale Hristo Zlatanov e il vicepresidente Giuseppe Bongiorni, ospiti insieme all’allenatore biancorosso nell’ultima puntata di “Volley Piacenza #atuttogas” andata in onda su Telelibertà.

“Il rinnovo di Botti? Abbiamo iniziato a parlarne e ci sono buoni presupposti” ha risposto Bongiorni al conduttore Marcello Tassi, alla precisa domanda sul futuro del tecnico”. Ancora più sicuro Zlatanov sul gruppo di giocatori che è da confermare in toto:

“È giusto così, siamo partiti per giocarcela contro le avversarie più forti e lo stiamo facendo seguendo alcuni step di crescita. Ora abbiamo una squadra fortissima e ce la terremo, l’intenzione è di rinforzare la rosa dove possibile, in particolare sulla panchina perché il sestetto è difficile da migliorare, ma questa Coppa Italia è la base per costruire il futuro”.

In studio, scintillante in bella mostra, proprio la Coppa Italia che ha portato una gioia indescrivibile nell’ambiente. “Sono state emozioni stupende in questo weekend a Roma – ha detto Bongiorni – innanzitutto è stata una festa per lo sport, e poi è arrivato un trionfo che ha messo in mostra le potenzialità che purtroppo non abbiamo potuto esprimere durante la stagione, per noi è dunque una doppia gioia. Un grazie anche ai tifosi che nel loro piccolo spicchio nel palazzetto di Roma si sono fatti veramente sentire. Va anche ringraziato lo staff medico e tecnico, oltre a ogni singolo giocatore, ma più che altro ci mancava un’identità di squadra che per assenze varie non siamo riusciti ad avere prima. Un voto a questa stagione? Per ora un bel 9, vediamo come andrà a finire il campionato, dove ritengo che Perugia sia ancora la favorita, ma noi abbiamo dimostrato di esserci. La cosa importante ora è resettare per poi arrivare pronti al momento giusto, oltre alla Superlega un nostro grande obiettivo è la Coppa Cev, dove ci piacerebbe arrivare in finale contro Modena”.