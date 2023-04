Rabbia Piace, Abbate: “Pareggio non per colpa nostra, ma di qualcun altro”

Strascichi e polemiche al termine di una partita che rischia di condannare alla Serie D i biancorossi. Dopo il pareggio della Triestina, arrivato a tre minuti dalla fine con il Piace che stava disputando la gara con due uomini in meno (espulsi Cosenza all’11’ e Accardi al 40′) c’è rabbia e grande amarezza nelle parole di mister Matteo Abbate.

“Il risultato non è negativo, ma non è neanche positivo – l’analisi del tecnico biancorosso in conferenza stampa -. I ragazzi hanno fatto una grande gara, ma meritavano di più, dispiace perché accettiamo di perdere e di non vincere quando dipende da noi, ma non quando qualcun altro ci impedisce di fare bene il nostro lavoro. Il campo aveva detto tutt’altro. Avremmo dovuto alzare la voce prima a livello societario”.