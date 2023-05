Caso Pergo-Triestina, il Piace passa al contrattacco. Il ricorso: “Stop ai playout”

E’ partito ufficialmente oggi il ricorso del Piacenza e legato alla clamorosa vicenda che vede la Procura federale indagare su quanto accaduto nel pre gara di Pergolettese-Triestina, valida per l’ultima giornata del campionato di serie C e che, di fatto, ha condannato i biancorossi alla retrocessione. Il 2-1 in favore dei giuliani ha reso vana la vittoria del Piace ai danni del Vicenza, ma ha fatto scattare tutti gli allarmi all’interno dell’organo di giustizia sportiva che ha così aperto un fascicolo d’indagine. Messaggi sospetti e possibili incontri tra tesserati: su questo indaga la Procura. Aspetti che hanno indotto via Gorra a redigere attraverso il proprio legale, due documenti: un’istanza indirizzata al Consiglio direttivo della Lega Pro, un altro al Tribunale nazionale della Figc, nel quale si chiede il blocco dei playout e anche di procedere il più in fretta possibile per arrivare alla definizione delle responsabilità eventuali.

IL COMUNICATO DEL PIACENZA CALCIO

“In merito ai recenti fatti di cronaca sul presunto illecito sportivo nella gara tra Pergolettese e Triestina, il Piacenza Calcio comunica di aver presentato istanza al Consiglio Direttivo di Lega Pro affinché provveda all’immediato rinvio delle gare di play out del Campionato di Serie C girone A in programma per sabato 06.05.2023. Nelle

prossime ore verrà altresì depositato ricorso al Tribunale Federale Nazionale affinché accerti eventuali responsabilità e applichi le relative sanzioni, nonché sospenda in via cautelare la disputa dei play out di Serie C girone A. La Società ritiene che sia di preliminare interesse per la collettività e per lo sport in generale fare chiarezza sulla

vicenda. A beneficio delle stesse società coinvolte, e nel rispetto di chi opera e lavora nell’ambiente, la giustizia e la trasparenza devono anteporsi allo spettacolo.

La Società ribadisce la propria fiducia negli organi di giustizia sportiva e confida in un pronto riscontro”.