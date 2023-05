Piace, anche il Collegio del tribunale federale dice “no” allo stop dei play out

Anche il Collegio del tribunale federale della Figc ha respinto la richiesta del Piacenza di sospendere in via cautelare i play out del Girone A di Serie C, in attesa di conoscere l’esito dell’indagine per possibile illecito sportivo legato a Pergolettese-Triestina, la gara che ha condannato il Piace alla retrocessione in Serie D.

Ciò che aveva stabilito il giudice monocratico giovedì scorso, è stato ribadito anche in sede collegiale. I play out, peraltro, nel frattempo sono già iniziati con l’andata di Triestina-San Giuliano (0-0) e di Albinoleffe-Mantova (1-0).

Il Piacenza attenderà la pubblicazione delle motivazioni per capire che strategia seguire. Il 7 giugno è fissata l’udienza di merito, anche se ormai tutto sembra legato agli sviluppi dell’inchiesta della Procura federale.

