Piace, niente rinnovo per Matteassi. Si punta ad Alessio Sestu come direttore sportivo

Il suo ritorno aveva fatto sognare i tifosi, delusi dopo la retrocessione della squadra in Serie D. Ma dopo alcuni giorni di trepida attesa, ieri è arrivata la notizia: Arnaldo Franzini non tornerà ad allenare il Piacenza Calcio. Il tecnico di Vernasca, che in cinque stagioni riportò i biancorossi tra i porofessionisti (con tanto di Serie B sfiorata nel 2019), ha trovato l’accordo con il Lumezzane – squadra che appena condotto in Serie C – per il rinnovo del contratto: guiderà i bresciani anche la prossima stagione.

La piega che prenderà il discorso allenatore (al netto delle incertezze legate alla vicenda di Pergolettese-Triestina) dipenderà anche dalla figura che verrà scelta per ricoprire il ruolo di direttore sportivo. Stando alle ultime notizie raccolte, a Luca Matteassi – tornato al Piacenza in autunno per cercare di rimettere in linea di galleggiamento la barca biancorossa – non verrà proposto il rinnovo del contratto da direttore sportivo. Il suo posto potrebbe essere preso da Alessio Sestu, tra i protagonisti in campo di quella cavalcata che portò il Piace ad un passo dal campionato cadetto e ora al Portogruaro in Serie D. Al termine della stagione darà addio al calcio giocato e si parla di una proposta del Piacenza come ds.

La mancata conferma di Matteassi, porterà quasi certamente al non rinnovo del tecnico Matteo Abbate, anche se per lui qualche spiraglio resta aperto. Tramontata l’ipotesi De Paola, ancora in piedi le quotazioni di Marco Gaburro, attuale tecnico del Rimini destinato a salutare i romagnoli.