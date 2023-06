“Il Piacenza per la prima volta in Serie A”. La maglietta che celebra il trentennale

“Per celebrare una giornata entrata di diritto nei cuori e nella storia della nostra città”. Parte da qui lo spunto che ha portato alla realizzazione di una maglietta e di quadro per celebrare il trentennale dalla prima prima promozione in Serie A del Piace.

“Il Piacenza per la prima volta in serie A”, “la città impazzisce di gioia”. Sono i titoli della prima pagina di Libertà del 14 giugno 1993, il giorno dopo la grande festa per l’approdo nella massima serie dei biancorossi guidati da mister Gigi Cagni. A trent’anni di distanza, il negozio King’s cross Streetwear in collaborazione con Editoriale Libertà ha realizzato una maglietta celebrativa per ricordare le emozioni e le sensazioni di quella giornata entrata nella storia sportiva dell’intero territorio.

“L’idea è nata grazie ai nostri clienti, tifosi storici del Piace – afferma Lele Meroni, uno dei soci del negozio -, quindi abbiamo deciso di stampare la prima pagina di Libertà del giorno dopo i festeggiamenti su delle magliette celebrative e di creare un quadro con le casacche più belle della storia del Piace”. Magliette e quadri saranno in vendita durante la festa di domani sera organizzata dal giornalista Andrea Amorini nel centro sportivo della Polisportiva Lyons Quarto alla quale parteciperanno capitan Totò De Vitis e tutti i protagonisti di quella storica cavalcata, insieme per festeggiare con i tifosi la storia della nostra città.