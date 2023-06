Una targa in ricordo di Stefano Gatti posizionata nel posto che occupava al Garilli

In apertura della presentazione di Totò De Vitis, è stato ricordato l’ex presidente Stefano Gatti, recentemente scomparso. Una targa in suo onore sarà posizionata nel posto che solitamente occupava allo stadio Garilli. “Non appena diventato presidente – ha rivelato l’attuale presidente Polenghi – gli avevo chiesto di diventare nostro ambasciatore, perché incarna perfettamente i nostri valori: appassionato e tenace, per noi resterà sempre un riferimento imprescindibile”.

