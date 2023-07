Accelera il mercato del Piace: nella lista di Maccarone Bachini, D’Agostino e Zini

Dopo l’accordo ufficiale raggiunto con mister Massimo Maccarone e con il nuovo direttore sportivo Alessio Sestu accelera il mercato del Piacenza calcio. I biancorossi puntano a rafforzarsi in tutte le zone del campo con un bel amalgama tra giovani speranze e calciatori di esperienza.

Tra i nomi che circolano sembra a buon punto la trattativa per Filippo Artioli, centrocampista classe 98 attualmente in forza a Dolomiti Bellunesi. Lo stesso si può dire per Nicola Andreoli: giocatore tecnico di 24 anni che ama spaziare in tutte le zone del campo. L’anno scorso ha militato nella Pistoiese in Serie D.

Nessuna novità invece per quanto riguarda l’interesse del Piace per Stefano D’Agostino, trequartista classe 92 della Paganese. Traspare positività per il buon esito della trattativa. Sestu e colleghi sono alle prese anche per l’attaccante esterno della Pistoiese Andrea Zini; primi contatti invece per Giovanni Bachini, regista di 24 anni che in passato era già stato allenato da Maccarone.

Ufficiale invece la conferma di Christian Maianti che dopo un anno con la primavera Under 19 farà parte della rosa di portieri della prima squadra. Infine, primi contatti con Gabriele Kernezo, attaccante esterno di origini albanesi attualmente svincolato dopo l’ultimo anno trascorso con l’Aquila Montevarchi. Più avanti la trattiva per Giorgio Recino, punta classe 86 che nella passata stagione ha vestito la maglia del Crema.