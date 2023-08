Secondo stop in amichevole per il Piace di Maccarone: il Fanfulla si impone 3-2

Dopo quello di qualche giorno fa contro il Nibbiano & Valtidone, compagine di Eccellenza, arriva il secondo stop in amichevole per il Piacenza Calcio di Massimo Maccarone, stoppato questo pomeriggio dai “pari grado” del Fanfulla. La squadra lodigiana si è imposta in casa per 3-2.

I biancorossi tengono a lungo il pallino del gioco, ma non riescono a concretizzare abbastanza, anche per la grande prova dell’ex Libertazzi in porta fra le fila dei padroni di casa, autore di almeno quattro interventi decisivi.

La doccia fredda arriva a metà primo tempo, con Spera che si accentra dalla fascia sinistra e libera un destro sul primo palo, sul quale Maianti non arriva.

Il Piace reagisce con una buona azione costruita sul versante mancino: Ndoye recupera palla e combina con Corradi, il cross dell’esterno è perfetto per Recino a centro area che appoggia in rete. Ma il Fanfulla passa ancora prima dell’intervallo, sfruttando un errore in impostazione del nuovo difensore del Piacenza Baudouvin e trovando la rete con Cappadonna che buca il portiere.

Nel secondo tempo Big Mac ripropone il centrocampo Gerbaudo-Corradi- Artioli, già visto contro il Nibbiano, mentre ruotano attacco e difesa. Buoni segnali soprattutto dagli esterni Zini (poi uscito per un infortunio alla caviglia, da valutare) e Ndoye, sempre propositivi e pericolosi in avanti. Recino tiene tanti palloni e cerca il gol in diverse occasioni, ma Libertazzi gli nega la gioia della rete. Nel finale, Bernardini trova la terza rete dei lodigiani con un bel pallonetto, prima che il rasoterra di Russo nel recupero chiuda la sfida sul 3-2.

Fanfulla-Piacenza 3-2

Fanfulla (3-5-2): Libertazzi; Cabri, Bettoni, Premoli; Odalo, Cazzaniga, Cretti, Latini, Spera; Kakou, Cappadonna. Entrati: Bove, De Milato, Bernardini, Souto, Vitanza, Napoli, Cucuzza. All. Albertini.

Piacenza primo tempo (4-3-3): Maianti; Iob, Silva, Baudouvin, Santella; Artioli, Corradi, Andreoli; Zini, Hrom (30′ p.t. Recino), Ndoye. All. Maccarone.

Piacenza secondo tempo (4-3-3): Maianti; Iob, Silva (24′ s.t. Baudouvin), Del Dotto, Berton; Gerbaudo, Corradi (21′ s.t. Chiricosta), Artioli (34′ s.t. Andreoli); Zini (4′ s.t. Ndoye), Recino, Russo.

Arbitro: Scotti di Lodi.

Marcatori: 26′ p.t. Spera (F), 38′ p.t. Recino (P), 45′ p.t. Cappadonna (F); 44′ s.t. Bernardini (F), 48′ s.t. Russo (P).