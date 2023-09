Piace, domenica c’è il Villa Valle. Maccarone: “Emozione per la prima in casa”

Mister Massimo Maccarone non nasconde un po’ di emozione per il debutto in casa come allenatore biancorosso. Il Piace domenica riceve il Villa Valle al Garilli (inizio ore 15.00), dopo il debutto vittorioso a Ciserano e l’eliminazione in Coppa Italia sul campo del Progresso.

“Sicuramente sarà un momento importante per me per tutta la squadra – ha detto Big Mac – perché finalmente giocheremo nel nostro stadio, davanti ai nostri fantastici tifosi. Mancheranno Corradi, Castro e Iob per infortunio, ma recupereremo Gerbaudo e Artioli”. Pronti a dare seguito alla buona prestazione del debutto? “Assolutamente sì, i ragazzi hanno lavorato molto bene in settimana e per me sarà molto difficile scegliere i primi undici da mandare in campo. Ovviamente abbiamo ancora tanti aspetti da migliorare, ma sin dal primo giorno serietà e voglia non sono mai mancate”, risponde il mister.

Domenica il Piace giocherà su un terreno perfetto, visto che il prato del Garilli è stato appena rizzollato. Prima del fischio d’inizio sarà usata una targa in memoria dell’ex presidente Stefano Gatti, nel posto che solitamente occupava in tribuna.