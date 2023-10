La trasferta di Milano fa male: il Piace perde 4 mesi Bachini e Moro per 30 giorni

Le note dolenti riguardanti la trasferta milanese continuano ben oltre il verdetto del campo. Il Piace è uscito sconfitto sotto i colpi dello scatenato Rankovic, ma il risveglio del giorno dopo, se possibile, è stato ancora più amaro per lo staff di Maccarone.

Brutte notizie dall’infermeria. L’estremo difensore Luca Moro ha riportato un trauma toracico e al momento è ricoverato al reparto di cardiologia dell’ospedale di Rho. Il giocatore sarà indisponibile per circa trenta giorni, in attesa di ulteriori accertamenti. Giorgio Bachini, invece, ha riportato una lesione di terzo grado all’adduttore e parziale distacco dal tubercolo pubico. I tempi di recupero sono stimati in circa quattro mesi, salvo complicazioni.

In un colpo solo quindi i biancorossi perdono due elementi chiave dello scacchiere di Big Mac. L’estremo difensore e il centrocampista vanno a fare compagnia ai lungodegenti Kernezo e Zini, che non hanno ancora recuperato dai rispettivi infortuni. Sarà necessario fare ricorso al mercato dei svincolati?