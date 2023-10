Pro Palazzolo subito in vantaggio sul Piacenza, gol di Cominetti – DIRETTA

Piacenza Calcio in campo contro il Pro Palazzolo. Dopo la sconfitta in casa del Club Milano, mister Maccarone deve fare i conti con diversi infortuni. Ecco l’aggiornamento in diretta.

24’ pt – I biancorossi ci riprovano con Hrom, ben servito in area dal suggerimento di Andreoli. L’attaccante si ritrova solo davanti a Mangiapoco, ma spara alto.

18’ pt – Il Piacenza prova la reazione con il cross dalla destra di Artioli, Recino prova a controllare in area ma è braccato da Gualandris e cade a terra. Per l’arbitro Spera è tutto regolare e si prosegue.

10’ pt – Vantaggio per la Pro Palazzolo. Gualandris ha spazio sulla destra e lancia sulla linea di fondo Tremolada, pallone rimesso dentro per Cominetti che si gira e infila un gran sinistro sul primo palo per l’1-0. Difesa biancorossa poco reattiva nell’occasione.

FORMAZIONI

Piacenza (4-3-1-2): Galletti; Iob, Silva, Del Dotto, Santella; Gerbaudo, Andreoli, Artioli; D’Agostino; Hrom, Recino. All. Maccarone. (Maianti, Canale, Tortellli, Ndoye, Russo, Berton, Baudouin, Chiricosta, Castro).

Pro Palazzolo (3-5-2): Mangiapoco; Moraschi, Bini, Montesano; Gualandris, D’Iglio, Muhic, Cuel, Ciccone; Cominetti, Tremolada. All. Didu. (Venturelli, Oliveri, Bane, Boschetti, Agostini, Orlandi, Mozzanica, Valtulini, Bertazzoli).