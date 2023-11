Pontisola-Piacenza, la prefettura di Bergamo vieta la trasferta ai tifosi biancorossi

L’Osservatorio sulle manifestazione sportive, in accordo con la prefettura di Bergamo, ha deciso di vietare la trasferta a Ponte San Pietro (con la sfida contro il Pontisola in programma domenica 12 novembre alle 14.30) ai tifosi del Piacenza Calcio. Sarà inoltre vietata la vendita dei tagliandi dello stadio ai residenti in provincia di Piacenza.

Una decisione assunta dopo Legnano-Piacenza di mercoledì 1° novembre, con momenti di alta tensione tra le tifoserie delle due squadre.