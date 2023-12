Il Piace sfida la Clivense: Iob recuperato. Gara a porte chiuse – DIRETTA

Nello stadio deserto di San Martino Buon Albergo (sfida a porte chiuse perché il settore ospite del campo veronese non è stato ritenuto adeguato per ospitare i tifosi biancorossi), il Piacenza cerca la quarta vittoria consecutiva per proseguire la striscia positiva. Poche novità di formazione: Iob recuperato sarà terzino destro, mentre davanti Recino ritrova una maglia da titolare. Facundo Marquez neanche in panchina per un fastidio all’adduttore della coscia sinistra. Ecco gli aggiornamenti in diretta.

14′ pt – Primo squillo dei padroni di casa: la punizione di Kocic dalla sinistra costringe Moro all’uscita alta per allontanare.

6′ pt – Sgasata di Bassanini sulla sinistra, cross pericoloso ma controllato dal portiere.

FORMAZIONI

Clivense (4-3-1-2): Saccon; Bragagnolo, Tobanelli, Kladar, Kocic; Zuddas, Danieli, Cissé; Peres; Osorio, Diallo. All. Allegretti. (Pavoni, Nalesso, Colferai, Venitucci, Guidone, Montolli, Momodu, Errichiello, Rubino).

Piacenza (4-4-2): Moro; Iob, Silva, Baudouin, Artioli; Kernezo, Gerbaudo, Andreoli, Bassanini; Recino, D’Agostino. All. Rossini. (Maianti, Santella, Del Dotto, Tortelli, Corradi, Touré, Napoletano, Hrom, Castro).