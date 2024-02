Solo tre “under” in campo, il Desenzano fa ricorso: per il Piace in arrivo lo 0-3

Il Desenzano ha presentato ricorso contro l’allineamento del Piacenza, che durante la partita domenica (peraltro vinta dai lombardi al Garilli per 1-0) ha giocato l’ultimo quarto d’ora con solamente tre “under” in campo, rispetto ai quattro obbligatori.

Mister Stefano Rossini, che molto cavallerescamente si è assunto tutta la responsabilità di quanto accaduto, ha tolto Iob (2004) e Bassanini (2006), mettendo Napoletano (2006) e Zini (1998). Gli altri giovani in campo erano in quel momento Tourè e Moro.

Inevitabile, dunque, la sconfitta 0-3 che sarà sancita a tavolino dal giudice sportivo.