Rugby, Lyons di nuovo in campo per la Coppa Italia: avversario Viadana

I Lyons iniziano la propria avventura nel tabellone principale di Coppa Italia da Parma, dove sul “neutro” della Cittadella del Rugby affronteranno il Valorugby Emilia nella seconda giornata della competizione, avendo già osservato un turno di riposo.

Dopo la qualificazione conquistata sul campo del Verona, i bianconeri cercano di trovare conferme e buone sensazione con un avversario forte come la formazione reggiana, vincitrice in modo netto sul Colorno nel primo turno.

Per gli uomini di Urdaneta e Paoletti, in campo sabato 5 ottobre alle 16.00, l’obiettivo è mettere in campo le idee e strutture lavorate in questo inizio di stagione, per aggiungere armi offensive all’arsenale bianconero.