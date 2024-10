La Gas Sales vuole il poker: al Palabanca contro Taranto per il quarto successo

Dopo i successi con Modena, Monza e Cisterna una lanciatissima Gas Sales Bluenergy ha tutte le intenzioni di calare il poker. La squadra di Anastasi proverà a farlo oggi, sabato 19 ottobre, alle 20.30 quando al PalabancaSport sarà Taranto l’avversario di turno dei biancorossi, che in caso di nuova vittoria riscriverebbero un pezzetto di storia: a inizio stagione, infatti, Piacenza non è mai riuscita a centrare quattro successi consecutivi da tre punti in massima serie.

Ma al di là delle statistiche, una nuova vittoria cementificherebbe ulteriormente le certezze di un gruppo già ben amalgamato, ma che – essendo nuovo per due terzi – necessita di tempo per trovare la sua vera identità. Ecco allora che ogni sfida di regular season, soprattutto in questo avvio, deve essere affrontata come fosse un gradino da scalare, aggiungendo di volta in volta qualcosa in più in termini di gioco e mentalità.

Contro Cisterna, squadra arcigna e ben costruita, la Gas Sales non ha giocato una gara perfetta, anzi: ma nei momenti di difficoltà (e ce ne sono stati parecchi) è riuscita a cavarsela sfruttando non solo i numeri dei suoi migliori campioni, ma anche e soprattutto freddezza e cinismo. Caratteristiche che l’anno scorso sono sempre rimaste una chimera. Adesso è arrivato il momento di compiere un ulteriore step, migliorare sotto l’aspetto dell’equilibrio e del gioco.

L’avversario

Ma attenzione: in questo campionato (e non è una banalità) bisogna però fare sempre i conti con l’avversario, visto che l’ultima in classifica può tranquillamente violare anche le roccaforti ritenute più inespugnabili. Piacenza ne sa qualcosa: lo scorso 17 febbraio fu proprio Taranto ad esultare alla nona giornata di ritorno, piegando Simon e compagni al termine di un infuocato tie break, tra l’altro match con il punteggio più alto tra le due squadre e che registrò 224 punti globali. Certo, quello allenato dall’ex biancorosso Dante Boninfante è un gruppo che è cambiato tanto rispetto a qualche mese fa, ma che per come è costruito può sicuramente dire la sua contro chiunque. Chiedere a una signora squadra come Milano, battuta dai pugliesi per 3-0 alla prima di campionato, successo a cui sono seguite le sconfitte con Trento e Padova. A livello di interpreti la compagine “dei due mari” è ripartita quest’anno dall’eterno Filippo Lanza, che insieme al promettente Tim Held – prelevato da Perugia – comporrà la coppia di schiacciatori. Passato piacentino, invece, per i due centrali titolari, con Alletti e Alonso pronti a schierarsi sottorete. La diagonale è nuova di zecca, con il regista tedesco Zimmermann che armerà il braccio dell’ex Gas Sales Fabrizio Gironi. L’esperto libero Marco Rizzo completerà il sestetto dei pugliesi, pronti a dar nuovamente battaglia a una Gas Sales che invece – salvo imprevisti dell’ultimo minuto – si ripresenterà in campo con il consueto 6+1, con Mandiraci che scalpita per una maglia da titolare.