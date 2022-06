Elezioni, ultimo giorno di campagna elettorale. A mezzanotte scatta il silenzio

Ultimo giorno, oggi venerdì 10 giugno, di campagna elettorale per le amministrative. La sfida a colpi di programmi, confronti, proclami e incontri con la gente terminerà a mezzanotte. Da domani, infatti, scatta il silenzio elettorale, e fino al giorno di voto incluso sono vietati comizi, propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e affissioni di propaganda. Il voto sarà domenica 12 giugno, con seggi aperti dalle 7 alle 23. Lo spoglio delle schede per le amministrative inizierà lunedì alle 14.

Una campagna combattuta, sia a Piacenza, dove i candidati sindaco sono sei, sia nei 4 comuni della provincia chiamati ad eleggere il primo cittadini: Bettola, Carpaneto, Monticelli e Villanova.

A Piacenza i sei sfidanti, tre donne e tre uomini, sono Stefano Cugini, Corrado Sforza Fogliani, Katia Tarasconi, Patrizia Barbieri, Maurizio Botti, Samanta Favari.

A Bettola gli aspiranti al ruolo di primo cittadino sono Paolo Negri, Mauro Bruzzi, Fabio Ottilia. A Carpaneto sono Ferdinando Sidoli, Patrizia De Micheli, Andrea Arfani. A Monticelli gli sfidanti sono due: Gimmi Distante e Martina Affaticati. Due anche a Villanova: Romano Freddi ed Ezio Marocchi.

Domenica si vota anche per i 5 referendum sulla giustizia, contrassegnati dalle schede di colore rosso, arancione, giallo, grigio e verde, e ai quali sono chiamati gli oltre 51 milioni di italiani. Affinché siano validi occorre che vada a votare la metà più uno degli aventi diritto. Lo spoglio dei referendum partirà subito dopo la chiusura dei seggi.

A Piacenza è stato istituito il servizio di trasporto gratuito ai seggi per gli elettori con disabilità che avessero difficoltà negli spostamenti in autonomia.

Chi avesse smarrito o esaurito la tessera elettorale può rivolgersi all’ufficio elettorale del proprio comune.