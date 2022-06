Amministrative 2022, oggi si vota a Piacenza e in quattro comuni della provincia

Urne aperte oggi, domenica 12 giugno, a Piacenza e in quattro comuni della provincia (Bettola, Carpaneto, Monticelli, Villanova) per l’elezione del sindaco.

A Piacenza i sei sfidanti alla carica si sindaco, tre donne e tre uomini, sono Stefano Cugini, Corrado Sforza Fogliani, Katia Tarasconi, Patrizia Barbieri, Maurizio Botti, Samanta Favari.

A Bettola gli aspiranti al ruolo di primo cittadino sono Paolo Negri, Mauro Bruzzi, Fabio Ottilia. A Carpaneto sono Ferdinando Sidoli, Patrizia De Micheli, Andrea Arfani. A Monticelli gli sfidanti sono due: Gimmi Distante e Martina Affaticati. Due anche a Villanova: Romano Freddi ed Ezio Marocchi.

REFERENDUM – Oggi si vota anche per i 5 referendum sulla giustizia, contrassegnati dalle schede di colore rosso, arancione, giallo, grigio e verde, e ai quali sono chiamati gli oltre 51 milioni di italiani. Affinché siano validi occorre che vada a votare la metà più uno degli aventi diritto. Lo spoglio dei referendum partirà subito dopo la chiusura dei seggi.

TRASPORTO DISABILI AI SEGGI – A Piacenza l’amministrazione comunale assieme alla Croce rossa hanno istituito il servizio di trasporto gratuito ai seggi per gli elettori con disabilità che avessero difficoltà negli spostamenti in autonomia.

TESSERA ELETTORALE – Chi avesse smarrito o esaurito la tessera elettorale può rivolgersi all’ufficio elettorale del proprio comune.

GREEN PASS E MASCHERINA – Per le elezioni comunali non sono necessari né il Green Pass (andato in soffitta il 1° maggio scorso) né la mascherina, anche se quest’ultima è fortemente raccomandata dal governo. Le precauzioni da osservare sono l’igienizzazione delle mani e mantenere la distanza di sicurezza.

QUANDO SI VOTA – I seggi sono aperti oggi dalle 7 alle 23. Le operazioni di scrutinio delle amministrative partiranno domani alle 14.

COME SI VOTA A PIACENZA – A Piacenza, comune con più di 15mila abitanti, si vota con sistema di voto maggioritario. È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi, cioè almeno il 50% più uno. Se nessun candidato raggiunte la soglia si andrà al ballottaggio domenica 26 giugno per scegliere tra i due candidati più votati al primo turno, e verrà eletto chi ottiene il maggior numero di preferenze.

Si può tracciare un segno solo sul simbolo di una lista, assegnando in tal modo la propria preferenza alla lista stessa e al candidato sindaco da quest’ultima appoggiato (ma l’espressione del voto non cambia se si mette un segno anche sul candidato sindaco). Si può tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco, votando così solo per lui e non per la lista o le liste collegate. Si può indicare, scrivendo il nominativo nell’apposito spazio accanto al simbolo di lista, la preferenza per un candidato consigliere di quella lista dando così il voto anche alla lista stessa e al candidato sindaco collegato (ma l’espressione del voto non cambia se si mette un segno pure sul simbolo di lista e nemmeno aggiungendone uno sul candidato sindaco).

Si può tracciare un segno sul simbolo di una lista, eventualmente indicando anche la preferenza per uno dei candidati alla carica di consigliere appartenenti alla stessa lista, e tracciando contestualmente un segno sul nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata: è quello che comunemente viene chiamato “voto disgiunto”.

Un’avvertenza per quanto riguarda le preferenze ai candidati al consiglio comunale: se ne possono esprimere fino a due (tanti sono infatti gli spazi disponibili accanto a ciascun simbolo di lista) ma con alternanza di genere (sessi diversi), a condizione cioè che uno dei nominativi sia di candidato maschio e l’altro di candidata femmina (o viceversa).

COME SI VOTA A BETTOLA, CARPANETO MONTICELLI, VILLANOVA – Nei comuni con meno di 15mila abitanti (Bettola, Carpaneto, Monticelli, Villanova) si vota con sistema maggioritario a un solo turno: viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Sulla scheda è già stampato il nome del candidato sindaco, con accanto a ciascun candidato il contrassegno della lista che lo appoggia. Il voto per il sindaco e quello per il consiglio sono uniti: votare per un candidato sindaco significa dare una preferenza alla lista che lo appoggia. Una volta eletto il sindaco viene anche definito il consiglio: alla lista che appoggia il sindaco eletto andranno i 2/3 dei seggi disponibili, mentre i restanti seggi saranno distribuiti proporzionalmente tra le altre liste.

Per quanto riguarda le preferenze ai candidati consiglieri, occorre fare una distinzione: nei Comuni sopra i 5mila abitanti – in questa tornata è il caso di Carpaneto e Monticelli – si possono esprimere fino a due preferenze, sempre rispettando l’alternanza di genere. In quelli sotto i 5mila (Bettola e Villanova) c’è esclusivamente uno spazio accanto al simbolo di lista poiché è ammessa l’indicazione di una sola preferenza.

SPOGLIO DEI VOTI – Lo spoglio dei voti delle amministrative inizierà domani, lunedì 13 giungo, alle 14.

A Piacenza, nel caso in cui nessun candidato raggiunga il 50% + uno delle preferenze, si andrà al ballottaggio previsto per domenica 26 giugno.

