Flop referendum, manca il quorum. Ora l’attesa è per l’esito delle amministrative

Terminata la fase di voto delle amministrative 2022, ora l’attenzione è rivolta allo spoglio delle schede elettorali, dal quale usciranno i sindaci di Bettola, Carpaneto, Monticelli e Villanova, tutti Comuni sotto i 15mila abitanti. Per quanto riguarda Piacenza, invece, per eleggere il sindaco al primo turno è necessario che un candidato prenda il 50% più uno dei voti. In caso contrario si andrà al ballottaggio previsto per domenica 26 giugno.

Lo spoglio prenderà il via alle 14 di oggi e sarà seguito da Telelibertà con una diretta di Doppio turno da piazza Cavalli, con collegamenti anche con le altre piazze di voto.

Ieri le urne erano aperte anche per tutti gli altri italiani aventi diritto, per esprimere il proprio voto sui cinque referendum sulla giustizia, ma il quorum del 50% +1 necessario per la loro validità non è stato raggiunto.